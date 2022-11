Morre “Bacurau Novo”, jogador de futebol que fez história no Atlético Acreano

Morreu, na manhã deste sábado (5), no Distrito de Extrema, em Rondônia, o acreano Maurício Diógenes, conhecido como “Bacurau Novo”. Foi com este apelido que ele se tornou conhecido como jogador de futebol, na épocas em atuava, nos anos 60 e 70, como craque do time do Atlético Acreano.

Ao lado do irmão Fernando Diógenes, também já falecido, ele fez história no Atlético Acreano, hoje um clube em decadência, cuja sede social, na rua Cunha Matos, na região da Ganekeura, Segundo Distrito da cidade, esta em ruínas e ameaçando desabar. ” Bacurau Novo” ajudava o irmão Fernando e sua esposa, dona Flora, na manutenção da história e preservação do patrimônio do clube. Com a morte do casal, o clube passou ao ostracismo.

As causas da morte de Maurício Diógenes não foram reveladas pela família. Também há dúvidas se o velório será em Extrema ou se o corpo será trazido para Rio Branco.