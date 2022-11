Morre o senamadureirense Roanan de Holanda Moraes, tio do senador eleito Alan Rick

Morreu na manhã desta terça-feira (15) o senamadureirense Roanan de Holanda Moraes, após cirurgia realizada às pressas. As informações foram dadas pela sobrinha do acreano, a jornalista Mirla Miranda.

“Meu tio, irmão mais velho de minha mãe e outros 4 irmãos (Rainier e Romildo também em nossas memórias) era filho de Sena Madureira, nascido na boca do rio Caeté”, escreveu Miranda em suas redes sociais.

Roanan também é tio do senador eleito Alan Rick Miranda.

Holanda deixa 6 filhos: Rosete, Ronie, Renne, Rina, Rogério (em memória) e Salua,

“Um vendedor nato e de grande carisma e gargalhada frouxa, digna de um bom descendente do Ceará. Aos dois irmãos, Rames e Raildo, aos filhos e netos, à minha mãe Maria Gorete (nesta foto tirada no mês de março), nosso desejo de consolo dos céus, sabendo que tio Roanan era temente a Deus e estará com Ele no Paraíso”, finalizou Mirla.