Motociclista tem pescoço cortado por linha chilena em Rio Branco

O motociclista Elisson Oliveira de Souza, 32 anos, foi vítima de um corte no pescoço provocado pela linha chilena, na tarde deste domingo (13), na Estrada do Calafate, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações da policia, Elisson trafegava sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Factor de cor preta e placa QWM-9E13, quando sentiu algo ardendo no pescoço. Ao parar e ver o que estava acontecendo, ele percebeu que seu pescoço estava sangrando e pediu ajuda a algumas pessoas que passavam no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para atender o motociclista. Após dar os primeiros atendimentos e perceber que o corte não foi tanto grave, o quadro clínico de Elisson foi estabilizado e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

Policiais Militares do 1° Batalhão não poderam fazer nada, porque a Estrada do Calafate estava lotado de pessoas soltando “pipa” e ninguém assumiu ser dono da linha chilena. Os PMs aguardaram no local um amigo de Moisés que levou a moto até a casa da vítima.