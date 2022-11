Motorista fica gravemente ferido após carro passar direito e bater em mureta

Um motorista de aproximadamente 25 anos ficou gravemente ferido na noite desta quinta-feira (03), após está conduzindo um veículo modelo Fiat Argo na Estrada dos Periquitos e passar direto na BR-364 e bater violentamente contra uma mureta de proteção que divide a rodovia.

De acordo com base as informações apuradas juntos aos Policiais Rodoviários Federais, o jovem transitava em alta velocidade na Estrada dos Periquitos sentido Bairro Novo, quando devido a falta de iluminação ele não se atentou e passou direto na BR-364 e bateu de frente contra a mureta de concreto que dividi a rodovia, fazendo o carro tombar e a mureta ser jogada a vários metros no sentido oposto da rodovia e por sorte o carro e a mureta não atinge outros veículos.

Uma ambulância do Samu esteve no local e prestou os primeiros socorros a vítima sendo retirado de dentro do carro e colocado dentro da ambulância e posteriormente levado as pressas para emergência do hospital João Paulo II.

A PRF colheu as informações para fazer o registro da ocorrência de acidente de trânsito com vítima e solicitou uma equipe da perícia para fazer os trabalhos necessários e um caminhão muque para retirar a mureta de concreto do meio a rodovia e assim liberar o fluxo de veículos.