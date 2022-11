Motorista fura pneus à noite na BR-364, é socorrido por PMS e elogia: “Heróis de farda”

Nem tudo é notícia negativa quando o assunto é a Polícia Militar do Acre (PMAC). Um publicitário que trabalha em Rio Branco, Fredson Camargo, revelou, na manhã desta terça-feira (15), ter sido socorrido por membros da corporação e fez questão de agradecer publicamente aos PMs cabo Lima e aos soldados Lima, Ruiz e Marcelo, lotados no quartel no município de Acrelândia.

O publicitário contou que retornava de Porto Velho (RO) com sua família, a esposa Daigleine e duas crianças, quando, próximo a Acrelândia, na BR-364, bateu com os pneus em um buraco da rodovia, a BR-364, a uns 12 quilômetros de distância da sede do município de Acrelândia, furando dois. “Foi terrível. Era aproximadamente 08h da noite. Com duas crianças no carro, eu não sabia o que fazer. Aí pedi carona e uma senhora parou e levou a Daigleine e as crianças. Fiquei menos preocupado, mas ainda estava sozinho à noite na estrada”, contou.

Em seguida, o publicitário pediu carona novamente e parou um carro. “O rapaz me levou pra Acrelândia e aí que surge esses heróis de farda, esses guerreiros deram suporte para mim e para minha família em tudo. Me levaram ao borracheiro, ao carro na estrada, ajudaram a trocar os pneus, trouxeram os pneus pra trocar em Acrelândia e voltaram novamente ao carro pra colocar os pneus. Me escoltaram até o hotel e seguiram o plantão”, revelou.

Após o socorro, já em segurança e em casa, em Rio Branco, o publicitário disse ainda que, como contribuinte, compreendeu a real missão da Polícia Militar. “É servir e proteger. Fomos servidos e protegidos pela guarnição da PM. Muito obrigado guerreiros e amigos por tudo! Que o bom Deus os abençoe sempre e Polícia Militar do Acre. Vocês têm uma equipe espetacular em Acrelândia!”, disse.