Motorista perde controle ao passar em avenida de Rio Branco e despenca de viaduto

Um carro caiu de um viaduto após o motorista perder o controle da direção do veículo, na noite desta sexta-feira (18), na Travessa Cearense, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motorista trafegava sentido centro-bairro em um carro modelo Vectra de cor branco, quando saiu da pista ao passar pela quarta ponte e perdeu o controle da direção, e caiu do viaduto. Com o impacto, a frente do veículo ficou totalmente destruída. O motorista sofreu escoriações.

O motorista não teve ferimentos graves e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado. Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local para os devidos procedimentos. O veículo foi removido por um guincho ao pátio do departamento de trânsito (Detran).

Veja fotos: