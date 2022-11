Motoristas que fizerem isso poderão tomar multa de R$ 5.869,40; entenda

Ter uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o sonho de grande parte da população. Isso porque, ter o direito de dirigir, em plena conformidade com a lei, pode ser um tanto quanto prático, principalmente, ao considerar as questões relacionadas ao transporte público.

Acontece, portanto, que ter uma CNH implica tamanha responsabilidade. Isso porque ao conduzir um veículo, o indivíduo não está se responsabilizando somente pela sua segurança, mas sim, pela de todos outros veículos presentes no trânsito, até mesmo dos pedestres.

Desse modo, levar uma multa de trânsito pode ser uma das piores situações para determinado condutor. O motivo? Além do valor da multa, o condutor poderá ter pontos somados à sua carteira, isso quando não houver suspensão. Dentre todas as infrações, está uma multa no valor de R$ 5,8 mil.

Levei uma multa, vou ter minha carteira suspensa?

Antes de mais nada, vale entender em quais situações o condutor poderá ter sua CNH suspensa. Isto é, o que pode fazer com que o cidadão perca seu direito de conduzir. Primeiramente, existe uma pontuação máxima capaz de suspender a carteira de um indivíduo.

Isto é, quando o infrator leva uma multa, normalmente, além do valor a ser pago, as penalidades incluem determinados pontos à CNH. Quando o limite dessa pontuação atinge o máximo, o motorista perde o seu direito de conduzir. Ou seja, ocorre a suspensão da carteira.

O limite de pontos, portanto, pode variar, sendo: 20 pontos para quem tem cometeu duas ou mais infrações gravíssimas; 30 pontos para uma infração gravíssima; 40 pontos para nenhuma. Contudo, a pontuação considera o período de 12 meses em todas as situações mencionadas anteriormente.

Ademais, é preciso dizer que existem algumas infrações, em específico, capazes de suspender imediatamente a CNH de um motorista, como é o caso da multa de R$ 5,8 mil.

Infração de R$ 5,8 mil

Bem, como dito anteriormente, existem determinadas infrações capazes de suspender a CNH do cidadão no momento em que foi flagrada. Dentre essas infrações, está a multa que pode fazer com que o cidadão pague R$ 5.869,40.

Trata-se da multa presente no Art. 253-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que consiste no ato de usar determinado veículo para impedir a circulação do trânsito em uma via. Isso pode acontecer, por exemplo, como nos casos de manifestações, eventos, entre outras coisas.

Desse modo, todo condutor que impedir a circulação em uma via, além de ser penalizado em R$ 5.869,40, terá sua CNH suspensa pelo período de 12 meses. Melhor dizendo, 1 ano. Em casos onde o condutor que estiver utilizando o veículo para fechar a via, for também o responsável pela manifestação e/ou evento, a situação ainda é muito pior.

Nesse caso, além de ter a carteira suspensa, o indivíduo terá que arcar com multa no valor de R$ 17.608,20. A infração também está prevista no CTB. Por fim, a orientação é para que os condutores jamais se submetam a esse tipo de situação, a fim de evitarem futuros problemas.

Demais multas que suspendem a CNH na hora

Segundo as menções anteriores, existem algumas multas que podem suspender a CNH do condutor de forma imediata. Isso porque, essas multas não causam pontos na carteira, somente a suspensão.

Desse modo, as multas que suspendem imediatamente uma CNH, são tidas como infrações de grau gravíssimo. Ou seja, que comprometem a segurança e responsabilidade no trânsito. São elas:

Dirigir sob efeito de álcool;

Negar o teste do bafômetro;

Dirigir em categoria C, D e E sem fazer exame toxicológico obrigatório;

Em velocidade superior aos 50% do limite permitido;

Ameaçar pedestres;

Transportar criança menor de dez anos na moto;

Transportar passageiro sem capacete na moto;

Dirigir moto sem capacete;

Fugir bloqueio policial;

Realizar ultrapassagem perigosa na contramão;

Realizar manobras perigosas em motocicleta ou automóvel;

Promover competição esportiva em via pública sem autorização;

Disputar corrida por espírito de emulação;

Omitir socorro à vítima de trânsito;

Bloquear a via com o veículo.

Multa mais cara do CTB

Dentre as multas capazes de suspender, imediatamente, a CNH de um condutor, está a infração mais cara de todo o Código de Trânsito Brasileiro.

Antes de conferir o valor, portanto, é necessário ressaltar que trata-se de uma infração gravíssima, afetando ainda mais o peso para o histórico de um condutor.

Desse modo, a multa mais cara de todo CTB, está presente no Art. 253 – A, § 1º. Melhor dizendo, o artigo é correspondete ao ato de determinado condutor organizar a interrupção da circulação de uma via sem autorização. Além da CNH suspensa, a multa para esse tipo de infração é de R$ 17.608,20.