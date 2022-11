MPAC lança campanha sobre direitos das pessoas autistas em Cruzeiro do Sul

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA), lançou, nesta sexta-feira, em Cruzeiro do Sul, a campanha “Lugar de autista é em todos os lugares – Discriminação é crime, inclusão é o caminho”.

O evento, que ocorreu no Teatro do Náuas, reuniu cerca de 500 pessoas, entre profissionais da saúde, educação, assistência social, além de famílias com pessoas autistas.

Na ocasião foi realizado o seminário “Eu sou Autista e tenho direitos”, com palestras ministradas pelos promotores de Justiça Ocimar Sales Júnior e Manuela Canuto e pelo médico psiquiatra Ademar Mazinho Índio.

A campanha tem como objetivo promover a conscientização e disseminar informações acerca dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio do diálogo com familiares e a população em geral.

Em sua fala, a procuradora de Justiça e coordenadora do GT-TEA, Gilcely Evangelista, destacou que a disseminação de informações sobre o tema é fundamental para promover no meio social ideais que combatam qualquer tipo de discriminação.

“Pode-se dizer que a falta de conhecimento é a maior causadora de preconceitos, por isso é importante que sempre se busque conscientizar a sociedade por meio da informação estruturada e adequada sobre o tema. Assim, tem-se como fundamental para o cenário evidenciado hodiernamente, a realização de campanhas como esta”, disse.

O secretário-geral do MPAC Gláucio Oshiro representou o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento no evento, que contou ainda com a participação do prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; da prefeita do município de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery, além de representantes, do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa do Acre, da Defensoria Pública do Estado (DPE), da Polícia Militar do Acre (PMAC) e de associações da causa autista.

“Esta pauta é sempre muito bem-vinda e cheia de instigações e novas descobertas. O GT-TEA foi criado entendendo a importância de levar conhecimento sobre esse tema à sociedade. Hoje estamos tendo a oportunidade de jogar luzes sobre esse problema e tratá-lo da maneira que deve ser tratado, visando a construção de políticas públicas adequadas para a questão do TEA”, afirmou o secretário-geral.

Adesivaço da inclusão

Dando continuidade as atividades de lançamento da campanha, foi realizado neste sábado, 5, o “Adesivaço da inclusão”. A ação ocorreu no centro de Cruzeiro do Sul e contou com o apoio de associações da causa autista e da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

A promotora de Justiça Manuela Canuto elogiou a iniciativa, destacando que a adesivação de veículos é mais uma demonstração do compromisso do MPAC com a causa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Esse evento certamente contribuiu para transmitir informações para a nossa cidade de Cruzeiro do Sul, a adesão da população foi fundamental e só demonstra o quanto a difusão desta causa é importante para a nossa realidade”, afirmou.

Representando, os integrantes da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo (APAA) de Cruzeiro do Sul, o dentista Marcos Vinicius, falou sobre a importância de conscientizar a população. “Parabenizo o Ministério Público por regionalizar a campanha. É fundamental a iniciativa, pois ainda lidamos com muitos casos de discriminação, especialmente no âmbito escolar“, concluiu.

A programação contou ainda com uma visita ao Centro de Atendimento ao Autista – O Mundo Azul. O objetivo foi conhecer a estrutura e acompanhar as condições de atendimento oferecido pelo Município de Rio Branco, a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).