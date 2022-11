MPAC muda horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) expediu, nesta segunda-feira, 21, a Portaria PGJ nº 1305/2022, que estabelece a alteração no horário de expediente de todas as unidades ministeriais do estado, em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Nos dias 24 de novembro e 02 de dezembro, dias de jogos da Seleção Brasileira, o expediente iniciará mais cedo, a partir das 7h e será encerrado às 13h. Na segunda-feira, 28 de novembro, foi estabelecido ponto facultativo.

A portaria destaca que os atendimentos após o horário de expediente serão realizados em regime de plantão.

A alteração no horário de expediente leva em consideração o maior evento global futebolístico, que ocorrerá no período de 20 de novembro a 18 dezembro de 2022, e apresenta relevada importância ao povo brasileiro.

A decisão considera, ainda, a portaria n°2624/222 expedida pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), referente aos horários de atendimento nos dias de jogos da Seleção Brasileira.