Mulher passa a noite bebendo na rua e ataca o marido ao chegar em casa

Um homem de 29 e uma mulher de 30 anos foram presos por lesão corporal recíproca na madrugada desta sexta-feira (18) em um apartamento no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Policiais militares foram chamados por vizinhos do casal informando que no local estava tendo muita gritaria de uma criança e de uma mulher.

Quando os policiais chegaram ainda presenciaram o desespero de uma criança de dois anos.

O casal foi questionado e o homem informou que a mulher tinha passado a noite bebendo na rua e quando chegou embriagada houve discussão e luta corporal.

O homem estava com um corte superficial de faca no tórax, dedos e a mulher no rosto, pois teria sido agredida a socos após esfaquear o marido.

Os doi foram levados para o Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.