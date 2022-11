Mumuzinho faz revelação sobre reconciliação com ex-mulher

Mumuzinho surpreendeu ao falar sobre sua vida amorosa. O cantor abriu o coração e comentou a reconciliação com a ex-mulher, Thainá Fernandes.

Os dois se casaram em 2019 e se separaram no ano passado. Eles voltaram a aparecer juntos um mês depois e o músico comentou a decisão.

“A relação tem seus momentos de dificuldades e atribulações, mas a gente tem que botar o pé no chão“, disse à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

“Eu passei a priorizar outras coisas, o trabalho (na época da separação)… Eu revi tudo isso. Graças a Deus demos uma chance um ao outro. Estamos bem“, admitiu.

O artista comentou também sobre os três filhos de outras relações e disse que se sente culpado por não estar tão presente na vida dos meninos por causa do trabalho.

“Elas são pessoas maravilhosas. Graças a Deus consigo fazer minhas coisas porque eles têm mães que educam bem“, afirmou.

Mumuzinho fala sobre vida profissional

Vale lembrar que ele está no ar na novela Todas as Flores, do Globoplay, como intérprete do malandro Joca.

Ao falar da oportunidade, o artista afirmou que está na melhor fase e que tem lutado com humildade para manter o pé no chão, reforçando que as coisas acontecem no tempo de Deus.