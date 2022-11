Portões abrem pontualmente às 10h para o primeiro dia de prova do Enem 2022

Em Rio Branco, os portões se abriram pontualmente às 10h para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, e serão fechados às 11h.

Em uma instituição particular de ensino superior, um dos locais onde está sendo aplicada a prova, a movimentação está sendo intensa.

Na faculdade, segundo os organizadores, uma média de 3 mil candidatos devem fazer o exame, apesar do número de estudantes que não devem comparecer ao local da prova.

Neste primeiro dia, o término do Enem será às 17 horas. No próximo domingo, 20, as provas serão encerradas às 18h30. Os gabaritos das provas objetivas devem ser divulgadas no Portal do Inep, no dia 23 de novembro.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Acre, mais de 22 mil pessoas se inscrevam no Enem.

Do total de inscritos no Estado, 21.396 optaram por fazer a prova na versão impressa e 785 na versão digital.