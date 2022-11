Na COP27, Acre firma cooperação para criação da Unidade de Conservação do Afluente

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), celebrou a assinatura do Termo de Cooperação Técnica (ACT) com o Earth Innovation Institute (EEI), que garantirá o apoio para criação da Unidade de Conservação de Uso Sustentável, da Floresta Estadual do Afluente, no Seringal Jurupari, situado entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó.

A assinatura foi realizada na tarde do sábado, 12, na sala de reunião do Consórcio dos Governadores da Amazônia, na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, em Sharm El-Sheikh, no Egito

A secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Paola Daniel, ressalta que o ACT irá viabilizar a operacionalização dos recursos financeiros doados pela Amazon Andes Fund (AAF), que totalizam 120 mil dólares.

“O governo do Estado do Acre agradece o importante apoio financeiro da Amazon Andes Fund e a relevante contribuição do Earth Innovation Institute. Essa cooperação é fruto de esforços para garantirmos a conservação dos nossos recursos naturais e a garantia de bem-estar às famílias da floresta”, destaca.

A cooperação prevê apoio para realização da atualização cadastral dos moradores da localidade, processo de sensibilização e capacitação dos envolvidos no processo de criação do Conselho Gestor da Floresta Estadual e inclui, ainda ações de fiscalização ambiental, entre outras atividades previstas no plano de trabalho.