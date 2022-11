Não só Tite nem Neymar, a nova humilhação que Gabigol recebeu por não ir ao Mundial

Gabigol ficou de fora da Copa do Mundo. O atacante do Flamengo não foi convocado por Tite para a disputa do Mundial no Catar, e a torcida rubro-negra soltou o verbo durante a comemoração dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América, realizada há duas semanas, no domingo (13), pelas ruas do Rio de Janeiro. E para colocar ainda mais pimenta, o jogador pegou o microfone e disse: “É verdade, eu já jogo em uma seleção”, referindo se ao clube.

Curtindo as férias, ele atendeu a um torcedor que pediu uma foto na saída de um restaurante no Rio. Depois da foto, o torcedor começou a gravar ao lado do atacante, “marcando uma pelada” e pedindo para que Gabi levasse R$ 10, como fazem os peladeiros no país. Visivelmente incomodado, ele tirou satisfações.

Gabigol atendeu torcedor, mas se incomodou com piada de mal gosto. “Pra quê fazer isso, mano? Coisa de palhaço, não é legal. Eu te atendi na boa, tirei foto contigo na boa e você vem com essa?” – disse, nitidamente chateado com a brincadeira de mau gosto feita pelo torcedor que, ao que tudo indica, não era flamenguista e resolveu caçoar da não convocação de Gabriel para o Mundial do Catar. O torcedor pediu desculpas, e ambos seguiram seus caminhos.

Artilheiro e Campeão

Na temporada de 2022, Gabriel Barbosa foi impecável. Campeão da Copa do Brasil e da Taça Libertadores, o jogador fez o gol que deu o tricampeonato continental ao rubro-negro, além de ter feito a sua parte na disputa de pênaltis contra o Corinthians, pela decisão da competição nacional, que deu o tetra ao Mengão em pleno Maracanã.

