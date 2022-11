Órgãos do Governo e parceiros realizam edição do “Protagonismo Itinerante” na Sobral

Logo mais, a partir das 8 e se estendendo até às 12 deste sábado (19), na Escola Professora Marina Vicente Gomes, na rua 26 de Junho, no bairro da Sobral, será realizada em Rio Branco um evento chamado “Protagonismo Itinerante”, que envolve vários órgãos do Governo do Estado e entidades parceiras na prestação de serviços diretos à comunidade.

Cada órgão envolvido levará ao local a prestação de serviços de suas atividades de origem.

A Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) estará presente no evento com serviços de consultas oftalmológicas, de pediatria e ortopedia, além de um clínico geral disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O Sesi (Serviço Social da Indústria), parceiro do governo no evento, utilizará seus profissionais de saúde na vacinação, inclusive ao reforço ao combate ao coronavírus.

Outro parceiro do governo no evento na área de Saúde, o Hospital do Amor, estará no local fazendo cadastro para exames para a realização de mamografia com PCCU.

Já a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Seict) levará ao evento seus serviços do chamado Polo Digital, com atendimento de capacitação e apresentação de mais de dez cursos no formado EAD (Educação à Distância). O Sine também estará ali com capacitação e feitura de cadastro, consulta de vagas para emprego, emissão de Carteira de Trabalho e entrada no Seguro Desemprego.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e da Mulher (Seasdhm) estará participando do evento com o chamado Ônibus Lilás e todos os atendimentos às mulheres. Já a Agência de Negócios do Acre (Anac) abrirá cadastro para cursos profissionalizantes.

A Secretaria do Governo (Segov) também fará o cadastramento de líderes locais e a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) levará os serviços da Oca Móvel com a emissão de documentos.

Haverá ainda a apresentação da Banda Mirim da Polícia Militar e até a apresentação de um forró destinado às pessoas da chamada Melhor Idade. Haverá ainda pula-pula e outras recreações voltadas para o público infantil.