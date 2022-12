Neto acerta renovação com Vila Nova por duas temporadas

O atacante Neto acertou nesta quarta, 30, a renovação de contrato com o Vila Nova, de Goiás, até o fim de 2024. O acreano foi uma peça decisiva para a permanência da equipe na Série B.

“Quando cheguei o Vila estava na última colocação e com muito trabalho de todo o grupo conseguimos a permanência. Minha família se adaptou muito bem a Goiânia e a proposta do clube foi muito boa”, disse Neto.

- Publicidade-

Sabor amargo

Segundo Neto, o sabor amargo da temporada foi a derrota na final da Copa Verde para o Paysandu dentro do Serra Dourada.

“Tomamos um gol no último minuto e não fomos felizes nas penalidades. Nossa equipe merecia a conquista, mas infelizmente não foi possível”, avaliou o atacante.

Um grande 2023

Neto acredita em uma grande temporada do Vila Nova em 2023 e a intenção é começar marcando muitos gols no Estadual.

“O Estadual em Goiás é muito forte. Estou projetando um 2023 com muitos gols e títulos com a camisa do Vila Nova”, afirmou o artilheiro.