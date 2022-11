Nevou no Flamengo! Jogadores platinam cabelo após conquista do tri da Libertadores

Parece que a moda do “nevou”, tendência do começo do ano de platinar os cabelos, está de volta. Pelo menos na Gávea, os jogadores do Flamengo estão aderindo novamente à moda. Até agora, Rodinei e Arrascaeta já exibiram o novo estilo nas redes sociais.

O jogador usou um meme encarando a câmera e depois sorrindo para mostrar o cabelo, e a brincadeira foi apreciada pelos colegas de elenco, que deixaram comentários na publicação elogiando o estilo. “Socorro Deus”, comentou Nina Ache, esposa e mãe dos três filhos do jogador.

Arrascaeta, que já estava loiro em preparação para a final, apenas retocou o visual, aparando o cabelo com máquina e deixando os fios mais brancos. Ele também registrou o processo no Instagram.

O barbeiro Vani Du Corte, que atende diversos jogadores do elenco, foi até o Ninho do Urubu para retocar o visual da maioria dos atletas. Até agora, ele já postou vídeos de João Gomes e Matheuzinho também entrando na brincadeira, além de uma selfie com David Luiz, o que fez os torcedores se indagarem se o zagueiro toparia platinar o cabelão.

Os jogadores do Flamengo pediram para comemorar o título da Libertadores na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro — como foi em 2019 —, e a Prefeitura do Rio de Janeiro aceitou.

Nas redes sociais, o deputado Pedro Paulo respondeu um post de Gabigol e solicitou a Eduardo Paes, que autorizasse a festa. Paes pediu que a CET-Rio fosse consultada para definir a melhor data e forma.

Pedro Paulo, em seguida, confirmou que já conversou com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e com a CET-Rio e afirmou que os técnicos da concessionária já começaram a preparar a cidade para que não haja transtornos.

Ainda de acordo com o deputado, o Flamengo propôs quinta-feira pela manhã, mas a data ainda não está fechada.