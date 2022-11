Neymar nega que tenha pedido para Tite não convocar Gabigol

A carreira de Neymar sempre foi rodeada por polêmicas, e a da vez é que, de acordo com Portal em Off, o camisa 10 da Seleção Brasileira teria sido o pivô da não convocação de Gabigol para a Copa do Mundo, por conta do atacante do Flamengo já ter tido um relacionamento com Rafaella Santos, irmã do craque.

Mas, em entrevista ao canal 3 na Área, na qual Tiago Leifert, ex-Globo, faz parte, Neymar resolveu falar sobre a polêmica.