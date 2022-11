Nicole Bahls agrediu ex-namorado após descobrir traição

A modelo Nicole Bahls foi entrevistada nessa terça-feira (15), pelo podcast “Quem Pode Pod”. No bate-papo com as atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a ex-fazenda foi “sincerona” ao assumir ter traído e sido também traída. A ex-panicat, inclusive, detalhou um ataque de “explosão” ao descobrir uma infidelidade de um ex-companheiro.

“Eu nunca fui daquela que vai tirar satisfação com mulher, ou fica chateada com a mulher, eu sempre fui daquela que fica chateada com o cara! Meu relacionamento é com você, não é com o outro. Então, se alguém me deve satisfação, eu vou cobrar de você!”, iniciou dizendo a influenciadora Nicole Bahls.

Foi nesse momento que a modelo detalhou uma experiência vivida com um ex-namorado: “’Uma vez eu peguei um no soco. Ele estava lá por Salvador, o ‘bofe’ é de Salvador, fica a dica. Aí, ele brigou com um amigo, esse amigo era meu conhecido, aí o amigo com raiva dele, me liga de madrugada e diz ‘fulaninho ficou com fulaninha’”.

“E o bofe estava vindo para casa, ele ia chegar direto da balada como se nada tivesse acontecido, do jeito que eu abri a porta, quando ele chegou do aeroporto 5 horas da manhã, foi só soco!”, rememorou Nicole Bahls detalhando ainda, que chegou a ficar com os seios de fora com a truculência de suas agressões ao seu ex-namorado.

Na mesma entrevista, Nicole Bahls relembrou seu título de “Musa do Brasileirão”. De forma bem-humorada, a artista falou sobre os momentos cômicos que viveu na época, já que, não entendia nenhum pouco de futebol: “Eu não entendia nada de futebol, só de jogador”, iniciou dizendo a influenciadora arrancando gargalhadas das apresentadoras do podcast.

A artista que escolheu o time do Paraná para representar, contou que precisou estudar regras e expressões básicas do futebol para não passar vergonha. Em determinada ocasião, Nicole disse que precisou fingir que estava passando mal ao não saber responder o que era um artilheiro.