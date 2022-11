Nicole Bahls faz rejuvenescimento facial e diz prezar por naturalidade

Aos 36 anos, Nicole Bahls fez um novo procedimento estético no rosto e no pescoço. De acordo com a revista Quem, o método utilizado pela ex-Pânico promete o rejuvenescimento facial.

O método consiste na aplicação de fios de sustentação de PDO, feito com fibras de colágeno, biodegradáveis e bioestimulantes. O tratamento, que não é invasivo, promete manter a naturalidade das expressões do rosto.

Feliz com o resultado, a influencer pontuou: “Fiz tem menos de uma semana e já estou me sentindo ótima, nada inchada. Eu amo. Já tinha feito uma vez, há um ano e meio e gostei tanto que fiz novamente. Gosto porque estimula colágeno e rejuvenesce”.

A modelo, que afirmou ter feito a intervenção estética com um especialista e que se sente muito segura com o profissional, declarou ainda: “Adoro me cuidar com ele. Prezo muito pela naturalidade”.

Em conversa com a publicação, o médico Ivan Rollemberg, que atendeu Nicole Bahls e costuma cuidar de outras celebridades, falou um pouco mais sobre o procedimento.

“A técnica utiliza é a incisão de fios através de um pequeno orifício, sem cicatriz. Esses fios tracionam, reposicionam, volumizam e rejuvenescem a pele de forma natural. Além de estimularem o colágeno na região aplicada, ajudam a dar firmeza”, explicou.

Nicole Bahls é elogiada na web

No Instagram, a ex-Pânico contou que foi ao consultório do médico para fazer o procedimento estético e não deixou de receber elogios.

Com fãs carinhosos, a famosa recebeu comentários falando sobre sua beleza e dizendo que ela conseguiu ficar ainda mais linda.