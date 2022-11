No Acre, alunos de faculdade realizam prova do Enade 2022 neste domingo

Neste domingo (27), o Ministério da Educação (MEC) aplica a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para alunos de diversos cursos em faculdades públicas e privadas. O local de prova foi disponibilizado em 16 de novembro no portal do exame.

Os cursos que devem ser avaliados a partir do questionário preenchido pelo aluno e também pela prova serão administração, administração pública, contabilidade, economia, jornalismo, publicidade e propaganda, direito, psicologia, relações internacionais, secretariado, serviço social, teologia, turismo, comércio exterior, design de interiores, design gráfico, moda, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública, gestão de pessoas, gestão financeira, logística, marketing e gestão de negócios.

As provas têm duração de quatro horas, com abertura dos portões às 10h e fechamento às 11h, no horário do Acre. A prova tem início às 11h30 e termina às 15h30. Os estudantes que vão realizar a prova devem utilizar obrigatoriamente uma máscara para proteção à Covid-19, cobrindo o nariz e a boca, desde a sua entrada até a saída do local de provas, apenas onde a legislação vigente exigir.

Além disso, o estudante deve apresentar um documento de identificação original com foto para a realização da prova, como cédulas de identidade. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também recomenda levar sua garrafa de água, conhecer o local de provas com antecedência, comparecer ao local de realização das provas com 1 hora de antecedência da abertura dos portões, utilizar caneta de tinta preta fabricada em material transparente e portar o Cartão de Confirmação de Inscrição.