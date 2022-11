No Acre, corregedor da PM proíbe participação de militares em manifestações

Após manifestações realizadas depois do resultado das eleições presidenciais no Acre, o Corregedor Geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), major José Jamisson de Paiva Neri, emitiu uma recomendação para que os militares sejam orientados sobre a participação em manifestações.

A proibição vale para policiais militares da ativa, em serviço e até mesmo durante a folga e em caso de descumprimento, seja encaminhada à Corregedoria Geral a documentação para que seja instaurado o respectivo procedimento de apuração.

A corregedoria afirma que os policiais militares do Acre são “expressamente proibidos de participar de manifestações públicas de cunho político-partidário ou de caráter reivindicatório”.

Manifestações

No Acre, um grupo de apoiadores do Jair Bolsonaro, insatisfeitos com o resultado das eleições, iniciou uma manifestação em frente ao 4º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS), em Rio Branco.

O grupo permanece nas calçadas próxima ao portão do quartel, com bandeiras do Brasil e trajados com roupas verde e amarela.