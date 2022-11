No Acre, homem ateia fogo na própria casa e joga colchão em chamas na vizinhança

No último domingo (13), o corpo de bombeiros, em Cruzeiro do Sul, foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência no Centro da cidade. Ao chegar ao local, os agentes constataram que se tratava de um princípio de incêndio originário de uma botija de gás de cozinha (GLP), sendo controlado por abafamento através de intervenção dos militares do Corpo de Bombeiros.

A polícia militar, que já estava no local, tentava conter um indivíduo que, segundo o solicitante e dono da residência, estava sob surto psicótico devido ao uso de substâncias entorpecentes, sendo imobilizado pela guarnição da PM e conduzido com o acompanhado da ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU).

De acordo com o morador, o indivíduo tentou incendiar a sua própria residência e, em seguida, ateou fogo em um pedaço de colchão e lançou contra a circunvizinhança. Após o controle das chamas, os militares realizaram uma vistoria na residência vizinha, assegurando a ausência de queima de materiais. “Complementamos que a guarnição da Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros”, disse a Assessoria de comunicação.

Confira fotos: