No Acre, homem é atingido com terçadadas na cabeça e outros dois são feridos

Uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar no último sábado (12), na altura do km 37, da BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano. Um homem identificado até o momento como “Sulin”, foi atingido com algumas terçadadas na cabeça e deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes.

Segundo informações, vítima e agressor se encontravam no interior de uma residência quando chegaram a se desentender. Armado com um terçado, o infrator partiu para cima de “Sulin” não conseguindo consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o Tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, o acusado já foi identificado. “O primeiro pelotão destacado de Manoel Urbano fez o levantamento das informações, chegando a identificar o autor, porém, ele ainda não foi localizado”, frisou.

DOIS FERIDOS NA MANHÃ DESTA SEGUNDA-FEIRA, EM SENA

Além dessa ocorrência do final de semana, na manhã desta segunda-feira (14), outra tentativa de homicídio foi registrada na região central de Sena Madureira.

Darlan Bezerra da Silva, 26 anos, deu entrada no Pronto Socorro com uma perfuração no abdômen que findou atingindo o intestino. Já Francisco da Costa Freitas, 52 anos sofreu perfuração no pescoço, costa e cortes na cabeça. Os dois teriam se agredido mutuamente.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e realizou os encaminhamentos devidos.