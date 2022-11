No Acre, homem é preso após estuprar criança com síndrome de down

Além do caso no município de Plácido de Castro, na região do Abunã, onde uma mãe pediu ajuda para a prisão de um homem de 56 anos que abusara de sua filha deficiente física, em Marechal Taumathurgo, no Alto Juruá, outro homem, este um idoso de 77 anos, foi preso também pelo mesmo crime. Na ocorrência de Marechal Thaumaturgo, a vítima é portadora de síndrome de down.

O caso foi revelado pelo delegado de Polícia Civil Heverton Carvalho. O idoso foi preso em flagrante na quinta-feira (9). A vítima foi arrastada para dentro de um banheiro pelo suspeito. A mãe da criança teria presenciado a atitude do idoso e chamou a Polícia.

Policiais civis e militares foram ao local e a prisão foi realizada em flagrante. ‘Fizemos todos os procedimentos e encaminhamos ao Poder Judiciário. Trabalhamos com agilidade para prendê-lo pelo estupro de vulnerável”, disse o delegado.

A identidade do acusado, por força de lei, foi preservada pela polícia.