No Acre, homem entra em área de facção rival para vistoriar e acaba assassinado com mais de 20 tiros

Francisco Martins do Nascimento foi morto a tiros na noite desta terça-feira (29), na Travessa Iracema, no bairro Democracia, conhecido como Mutirão, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Francisco estava com um comparsa, ainda não identificado, dentro de uma residência no bairro Democracia, para observar a movimentação dos membros da facção rival que dominam a área. A dupla acabou descoberta e teve a casa invadida, e foram feridos a tiros. Francisco foi atingido por vários tiros e conseguiu correr até a Travessa Iracema, caiu e, em seguida, os bandidos se aproximaram e dispararam mais vezes na vítima. O homem foi atingido por cerca de 20 disparos.

O comparsa de Francisco ainda chegou na sair do local em uma motocicleta, mas o tanque foi perfurado por um tiro, e a moto foi abandonada na Travessa Iracema. Após abandonar o veículo, o comparsa fugiu do local correndo. Os bandidos que atiraram contra a dupla fugiram do local em seguida e roubaram a motocicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi ao local, mas quando os socorristas chegaram, constaram que Francisco já estava sem vida. O comparsa de Francisco não foi encontrado.

Policiais Militares do 4° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda na região, na tentativa de prender os autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A PM também isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização dos exames cadavéricos.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil de Senador Guiomard.