No Acre, jovem tem casa invadida enquanto dormia e é espancado por criminosos

O jovem Gabriel da Silva Paulino Nogueira, de 21 anos, teve a casa invadida e foi vítima de agressão física enquanto dormia na tarde desta quarta-feira (16), na rua Quinari, no bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Gabriel estava dormindo com a esposa em um casebre que fica em uma área de mata às margens da rua Quinari, quando foi surpreendido por vários homens que chegaram quebrando a porta e começaram as agressões contra a vítima.

A esposa dele, que também estava no local, disse que não viu nenhum dos criminosos que agrediu o marido. Gabriel teve diversos cortes no rosto, na cabeça e marcas no pescoço, como tivesse sido vítima de asfixia mecânica (estrangulamento). Após os agressores fugirem, a mulher acionou uma guarnição da Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para atender a ocorrência.

Os primeiros atendimentos foram realizados pelos socorristas do Samu em uma ambulância de suporte básico para socorrer o homem, que mesmo tendo uma gravidade das lesões espalhadas pelo corpo devido as agressões, teve o quadro estabilizado pelos profissionais e foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde conversou com a esposa da vítima, que disse que também estava dormindo no momento do crime.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).