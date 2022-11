No Acre, jovem voa de parapente e aproveita ocasião para pedir namorada em casamento

Na tarde da última sexta-feira (25), o jovem Demirius Nascimento realizou o sonho de voar de parapente pelo céu de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e aproveitou a ocasião para pedir a namorada Débora em casamento. O momento, ao pôr do Sol, foi apreciado por familiares e amigos próximos ao casal.

O rapaz contou com a ajuda de uma colega de trabalho, que marcou com o fotógrafo e o moço do paraglider para acertar os detalhes do momento e uma decoradora.

A namorada foi levada para a granja do Dr. Luiz, onde as famílias se reúnem para fazer piquenique, para o paraglider descer sem maiores problemas.