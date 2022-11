No Acre, profissionais da administração vão às urnas para escolher novos representantes

Os profissionais de administração do Acre (Administrador(a), Tecnólogo (a), Técnico(a), Mestres e Doutor (a) em Administração), irão às urnas no próximo dia 22, de 0h às 20h de Brasília, vão poder escolher seus novos representantes, para o mandato de quatro anos.

As eleições serão para mandato do Conselho Federal de Administração (CFA) e do Conselho Regional de Administração (CRA-AC). A posse da chapa vencedora será até o dia 15 de janeiro de 2023, conforme o cronograma disponível na resolução eleitoral do Sistema CFA/CRAs.

Sendo 462 registrados aptos a votar neste pleito. Segundo as regras, deveriam estar adimplentes junto ao Conselho do Acre até 30 de setembro, quando fechado o colégio eleitoral.

A votação será exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pela internet no www.votaadministrador.org.br das 2 chapas de cada posto, destaca-se Chapa 2 CRA-AC e Chapa 1 CFA com slogan: “Juntos Fazemos mais pela Administração do Acre e do Brasil”, que pode ser seguida pelo Instagram: @conselheiroscfacraac.

Na Chapa 1 ao CFA, estão os administradores Fábio Mendes Macêdo (Administrador Público de Carreira no Acre, Consultor e Palestrante) e Adm. Ana Cristina Araújo (Auditora e Diretora no Tribunal de Contas do Acre, Consultora e Palestrante). Fábio é titular e Cristina suplente.

Na Chapa 2 ao CRA-AC estão os Administradores: adm. Carpeggiani Brito (Consultor Empresarial Sistema S), adm. Ethiene Aguiar (Administradora no Ministério Público do Acre), adm. Ângela Bessa Fleming (Pró-reitora da U:Verse), adm. Stela Ribeiro (Consultora – área recursos humanos), adm. Fco Houseman (IAPEN e Uninorte), adm. Ianes Nogueira (Assessor – Desembargadora TJAC), adm. Michel Furtado (Empresário – área de condomínios), adm. Gina Valente (Empresária – área de Saúde), adm. Débora Cristina (Empresária – área de Saúde), adm. Kleber Drun (Empresário – área da sustentabilidade), adm. Ronildo Silva (Assessor parlamentar e empresário) e adm. Macson Rosas (Diretor Hospital do Juruá).

Trouxeram como propostas viáveis e legais:

1 – Institucionalizar a valorização, fortalecimento e reconhecimento do profissional de Administração junto às instituições de ensino superior, organizações públicas e privadas;

2 – Buscar estabelecer parcerias junto a gestão pública municipal, estadual e federal para implementar um plano de gestão eficiente e de resultados, usando as ferramentas da Ciência da Administração;

3 – Apoio ao desenvolvimento das Empresas Júniores e Empresas Privadas;

4 – Buscar a implantação de mestrado e doutorado em Administração no Acre na rede pública superior federal de ensino;

5 – Ações ADM Mulher, a importância das Mulheres profissionais da Administração no mercado de trabalho e no Sistema CFA/CRAs;

6 – Realização do Encontro dos Profissionais de Administração do Norte – ERPA/Norte;

7 – Realização de novo concurso CRA-AC;

8 – Realização do Baile CRA-AC em comemoração aos 15 anos;

9 – Fortalecer junto a Classe as ferramentas e produtos disponíveis do CFA: IGM/CFA (Inserção do Profissional na Área Pública), CFA Talentos (Banco de Empregabilidade), ACADM (Academia Formação Continuada), Clube de Vantagens (Benefícios e Descontos), Revista RBA, Rádio ADM, CFAPlay, CFA na sua Mão (Aplicativo mobile);

10 – Criação de grupos temáticos para discutir eixos da profissão no Estado do Acre;

Haverá renovações na chapa, mas vindo de um grupo de trabalho continuado, que já realizaram diversas entregas aos Profissionais de Administração do Acre, destacando as principais:

1 – Tornou o CRA-AC sustentável, passando a equilibrar receitas e despesas de modo ao Conselho honrar seus compromissos e realizar investimentos em prol da classe;

2 – Compra de uma nova sede, reforma e ampliação, aquisição de mobília, tudo para oportunizar um espaço digno ao Profissional da Administração;

3 – Autonomia e fortalecimento do trabalho de fiscalização CRA-AC, demonstrando a sociedade acreana a importância da Administração;

4 – Convênios CRA-AC (Benefícios e Vantagens a Classe);

5 – Criou Portal da Transparência;

6 – Empregabilidade CRA-AC por meio da fiscalização, alteração de editais, concurso com vagas aos Profissionais da Administração, a exemplo as Câmaras de Vereadores de Acrelândia e Rio Branco, dentre outros;

7 – Formações a custo zero dos Profissionais como: Consultores em MPE`s, Licitações e Contratos, Workshop de Gestão Pública, Auditoria e Perícia, Administração de Condomínios e outros;

8 – Fortalecimento das ações dos delegados nos regionais do Acre;

9 – Suporte a gestão pública e gestão privada;

10 – Apresentação de leis estaduais e municipais visando melhoramento da gestão;

11 – CRA-AC Verde, todos os processos via SEI e digitalização de todo acervo do CRA-AC;

12 – Desburocratização com a modernidade pelo autoatendimentocraac.org.br;

13 – Manter e promover a continuidade das ações que colocaram CRA-AC em 1° lugar no Sistema CFA/CRAs em Gestão, Desempenho e Processos, crescemos 108% – 2015 a 2021;

14 – Em outubro, o atual conselheiro federal pelo Acre e Diretor da Câmara de Gestão Pública CFA realizou uma articulação na Câmara de Deputados Federais que visa instituir um Piso Salarial de R$ 7.272,00, Projeto de Lei N° 2.644/2022

15 – Outros Ações e Entregas a Classe do Acre.

“Fizemos muito, somos destaque no Sistema CFA/CRAs, mesmo sendo o caçula, último CRA implantado a 12 anos, em um levantamento feito este ano de 2015 a 2021, o CRA-AC ficou em 1° lugar em Gestão, Desempenho e Processos, crescemos 108% nas finanças, mantendo a nossa sustentabilidade. Hoje somos uma referência ao Brasil. Mas acreditamos que muito ainda precisa ser feito, acreditamos que juntos podemos ir mais longe pelo fortalecimento, valorização e reconhecimento dos Profissionais de Administração do Acre e do Brasil”, disse Fábio que coordena a chapa ao CFA, ao ContilNet.