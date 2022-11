No Bar do Zé do Branco, vereadores fecham chapa que deve ganhar eleição para a Câmara

As últimas articulações entre a maioria dos vereadores de Rio Branco para a eleição do próximo presidente e demais cargos da mesa diretora da Câmara Municipal foram feitas na tarde desta quinta-feira (17), no Bar do Zé do Branco, no bairro da Base, um dos mais tradicionais da cidade. Entre pratos da cozinha regional, que incluiu mandim, pirarucu e galinha caipira, nove dos 17 vereadores participaram do encontro e deixaram o ambiente certos de que o novo presidente da Casa saiu dali e atende por Raimundo Neném, vereador pelo PSB.

Participaram do encontro, além de Neném, Michele Melo, Fábio Araújo e Joaquim Florêncio, do PDT; Antônio Moraes e Adailton Cruz, do PSB, além e Hildegard Pascoal, do União, Arnaldo Barros, Republicanos, e Rutênio Sá, do PP. Só esses já seriam suficientes para estabelecer uma maioria contra outro possível candidato à presidência da mesa diretora da Câmara, o vereador Raimundo Castro, o qual, aparentemente, tem poio do atual presidente da Casa, vereador Capitão N. Lima (PP). Além desses dois, deixaram de ir ao Zé do Branco os vereadores Emerson Jarude (MDB), Lene Petecão (PSD), Francisco Piaba (União), Ismael Machado (PASB) e Samir Bestene (PP). “Mas dos 9 que faltaram ao encontro, dois deles, Lene Petecão e Samir Bestene, estão fechados conosco. Então, já temos 11 votos”, disse Antônio Moraes, articular da chapa que deve eleger Raimundo Neném.

De acordo com as articulações, a nova diretoria da Câmara ficaria assim: presidente, Raimundo Neném; vice-presidente, Hildegard Pascoal; primeiro-secretário Fábio Araújo, e segundo-secretário Samir Bestene.

A eleição deve ocorrer no próximo dia 6 de dezembro. O prefeito da Capital, Tião Bocalom, já disse que não vai se intrometer no processo eleitoral da Câmara. “O prefeito entende que o Legislativo tem que ser independente. Ele sempre agiu assim quando foi prefeito de Acrelândia e em Rio Brabnco também não será diferente”, disse o assessor de comunicação da Prefeitura, jornalista Ailton Oliveira.