No clássico de Los Angeles, Clippers levam a melhor sobre os Lakers

O clássico de Los Angeles é sempre um jogo aguardado na NBA. De um lado os Clippers, que tinham o mando de quadra e estão jogando melhor, contra os Lakers precisando desesperadamente da vitória. Um jogão que agitou a noite de quarta-feira (9/11) e terminou com vitória dos Clippers por 114 a 101.

O duelo individual da noite, entre LeBron James e Paul George, entregou o prometido. Grande noite para os dois que lideraram suas equipes em pontos. Para os Lakers, adicionou-se mais um problema a sua lista enorme dessa temporada.

LeBron saiu do jogo com um problema em sua perna esquerda faltando cinco minutos para acabar a partida. Ele já havia ficado de fora do último jogo por dores no pé esquerdo e agora teve que deixar a quadra quando firmava um de seus melhores jogos na temporada.

Com a vitória, os Clippers sobem para a sétima colocação na forte Conferência Oeste, com sete vitórias e cinco derrotas. Já os Lakers estão fazendo um dos piores inícios de temporada de sua história. São apenas duas vitórias e nove derrotas, ficando na antepenúltima posição no Oeste. Para voltar a briga pelos playoffs, James e companhia terão que remar muito.

Pelos Clippers, grande noite de toda a equipe, com sete jogadores marcando pelo menos dez pontos. E os destaques principais foram Paul George, que liderou o time com 29 pontos e seis rebotes. Junto com ele, Norman Powell ajudou com 18 pontos, e Reggie Jackson marcou mais 14 pontos.

Já pelos Lakers não se viu esse grande desempenho coletivo. LeBron James liderou a pontuação e marcou 30 pontos, com mais oito rebotes e cinco assistências. Anthony Davis terminou com 21 pontos e nove rebotes, e Russell Westbrook anotou 14 pontos e distribuiu nove assistências vindo do banco.

O JOGO

A bola laranja subiu e o já se notava que seria um jogo muito tenso. Os Lakers até saíram na frente nos primeiros minutos. Porém, esse foi o único momento do jogo em que eles chegaram a estar na frente do placar. Quando eles ganhavam de 10 a 6, os Clippers encaixaram uma parcial de 20 a 5 e abriram 11 pontos de vantagem logo, podendo jogar com muito mais tranquilidade nesse momento.

No segundo quarto, o ritmo foi o mesmo, só que ao contrário. Os Clippers, que tinham a vantagem, começaram mais tranquilos e melhores. Com uma defesa muito dura, impunham muita dificuldade para o adversário marcar. Porém, os Lakers logo se encontraram. Parcial de 18 a 2 para a equipe de LeBron James que empatou a partida. Com isso, o primeiro tempo tempo esquentou e os últimos minutos foram quentes. Porém, terminou com uma vantagem mínima dos Clippers. Placar era 54 a 52 para a equipe de azul e vermelho de LA.

Na volta do intervalo, a maneira que o jogo se desenvolvia seguia igual. Os Clippers se destacam e abrem vantagem. Os Lakers se recuperam, correm atrás e diminuem a vantagem. Porém, é muito difícil jogar 48 minutos correndo atrás do placar. E é exatamente por isso que o time de roxo e dourado está nessa situação. Quando eles estão jogando melhor, não conseguem abrir vantagem ou estão correndo atrás no marcador.

O jogo estava empatado em 71 pontos, com pouco mais de três minutos para o fim do terceiro quarto. E mais uma vez veio o rolo compressor dos Clippers. Parcial de 16 a 4 pra eles e 12 pontos de vantagem entrando no último período.

Estando na frente, os Clippers entraram muito tranquilos nos 12 minutos finais e dessa vez fizeram valer a vantagem. Os Lakers tentavam de tudo, mas não conseguiam diminuir a diferença. E com cinco minutos para o fim do jogo, LeBron tem que sair por conta de uma lesão. A partida praticamente acabava aqui.

Os últimos minutos foram jogados por protocolo, já que era visível que faltava algo para o Lakers. Melhor para os Clippers, que segue na briga pelos playoffs e confirma mais uma vitória no clássico de Los Angeles. Triunfo por 114 a 101.

Agora, os Lakers entram em quadra já nessa sexta-feira (11), quando recebem o Sacramento Kings e tentam voltar para o caminho das vitórias. Já os Clippers também seguem jogando em LA e recebem no sábado (12) o Brooklyn Nets.