No Egito, Gladson faz críticas a manifestações e diz que busca apoio de Lula

O site Metrópoles, do Distrito Federal, traz, em sua edição desta quinta-feira (10), como uma de suas manchetes principais, entrevista com o governador do Acre, Galdson Cameli (PP), com críticas aos atos de protestos de aliados do presidente não-reeleito Jair Bolsonaro, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no 2º turno.

“É preciso ter bem claro que todos têm o direito de se manifestar. Porém, essa manifestação tem que ser pacífica e ordeira, sem atrapalhar a vida do cidadão. Nosso estado não pode correr o risco de desabastecimento, ainda mais de produtos e serviços essenciais”, disse o governador em declarações ao site.

Metrópoles diz que Gladson Cameli, mesmo sendo aliado de Bolsonaro, requisitou a ação das forças de segurança do estado para impedir os bloqueios das rodovias BR-364 e BR-367, sob risco de impacto no abastecimento do estado. Cameli foi questionado pelo site sobre a inação do presidente para demover os apoiadores dos atos.

O governador acreano avaliou que “antes de tudo, o presidente é um patriota e democrata”. “Como ele mesmo diz, sempre trabalhou dentro das quatro linhas da Constituição”, disse.

Gladson Cameli está no Egito participando da Conferência do Clima de 2022 (COP 22), no Egito. O site também destaca que o governador acreano pretende buscar o diálogo com o opreidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.