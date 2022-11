No Encontro de Divas, desfile de animais evidencia Hospital Veterinário Lyon, primeira unidade de Saúde do Acre para pets

Um desfile para lá de especial que teve como modelo os pets, marcou mais uma edição do Encontro de Divas, evento de moda e beleza realizado neste domingo, 20, na Maison Borges, na capital acreana. Os cãezinhos que subiram à passarela se tornaram influenciadores e divulgaram o primeiro hospital veterinário do Acre, o Lyon, localizado na Rua São Paulo 721, próximo ao Canal da Maternidade, Centro de Rio Branco.

“Fundamos o hospital veterinário no dia 28 de outubro, e, em menos de um mês, podemos observar a necessidade que existia de ter um local como esse em nossa capital, principalmente em relação ao atendimento 24 horas, que é um dos serviços que oferecemos. Vivi essa situação com um dos meus animais, e sei o quanto é difícil não conseguir atendimento. Então, decidimos abrir o hospital, eu, meu esposo e alguns amigos que moram em Osasco, em São Paulo”.

Bastos destacou que o hospital veterinário é completo. “Temos um centro cirúrgico, laboratório, farmácia, petshop, realizamos exames, ultrassonografia, internações monitoradas, além do atendimento 24 horas, do qual já mencionei. Atendemos no espaço físico e também pelos telefones: 99227-5017, 9922-09825, e no fixo: 2102- 1697. Quem precisar de atendimento para o seu bichinho de estimação já tem o lugar certo”, ressaltou a empresária.