No interior do Acre, moradores são resgatados após oito dias perdidos na mata

Quatro moradores da cidade de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, passaram por momentos difíceis nesse mês de novembro.

De acordo com o radialista Pelegrino Ferreira, eles saíram de casa com a intenção de abrir um ramal entre Santa Rosa e Manoel Urbano, porém, não deram mais notícias para familiares. Ao todo, passaram oito dias dentro da floresta.

Segundo informações, os quatro moradores foram encontrados em um igarapé chamado Nazaré. Após romper a floresta por vários dias, eles saíram nesse igarapé e improvisaram um barco a partir do tronco de uma árvore. “Resgate com sucesso. Glória a Deus”, comenta um morador que auxiliou nas buscas.

Esse, no entanto, não foi um caso isolado. Também em Santa Rosa, pai e filho desapareceram recentemente na região do Chandles, sendo que a criança tem apenas 7 anos de idade. Nesta semana, os dois foram encontrados com vida.