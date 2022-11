No presídio de Sena Madureira, policiais apreendem celulares jogados por cima do muro

O trabalho de fiscalização imprimido por policiais penais no sentido de impedir a entrada de materiais ilícitos no presídio de Sena continua a todo vapor e vem obtendo êxito. Na manhã desta quarta-feira (2), mais cinco aparelhos celulares endereçados aos reeducandos foram apreendidos nas dependências da unidade.

De acordo com Francisco de Assis, Diretor do presídio, dessa vez os meliantes lançaram os aparelhos por cima do muro, na parte de trás. “São várias as tentativas, mas o nosso pessoal está atento a qualquer movimento e mais uma vez conseguiu êxito. Parabéns a todos os policiais penais pelo comprometimento”, salientou.

Os infratores se evadiram do local após fazer o lançamento dos celulares e até agora não foram identificados.