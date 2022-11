No primeiro ano de pandemia, PIB do Acre caiu 4,2% diz IBGE

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na última quarta-feira (16), em 2020, ano de início da pandemia de Covid-19, o Produto Interno Bruto (PIB) do Acre caiu com um recuo de 4,2% em comparação ao ano de 2019.

No cenário nacional o resultado não foi diferente, e 24 das 27 unidades da Federação tiveram queda no PIB. Os dados mostram que a queda no PIB nacional teve recuo de 3,3%, deixando o estado acreano com um desempenho abaixo da média.

O Estado atingiu a cifra de R$ 16,4 bilhões, e ocupa a 23ª colocação entre os estados brasileiros onde a maior queda registrada foi na agropecuária, com recuo de 17,4%, seguido da indústria com 7,3% e serviços com 3,1%.