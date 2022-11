No Rio, última etapa do Mundial de Skate tem Rayssa Leal como favorita

Na decisão feminina, o Brasil já possui suas representantes. Rayssa Leal e Pâmela Rosa estão garantidas por conta das suas classificações no ranking mundial. Rayssa venceu todas as etapas de 2022, enquanto Pâmela terminou no 4º lugar da edição realizada em Las Vegas, conseguindo a vaga.

Rayssa vem como a grande favorita. Campeã de quase todas as competições do ano, a maranhense de 14 anos venceu todas as outras etapas da Liga, além de outros campeonatos. No entanto, é a edição do Super Crown que decide quem é o campeão da temporada. E neste caso, a atual detentora do título é Pâmela Rosa.

Gabi Mazzeto, Vitória Mendonça e Marina Gabriela correm para tentar chegar na decisão.

No masculino, apenas Gustavo Ribeiro já está garantido na final. O medalhista olímpico Kelvin Hoefler, Carlos Ribeiro e Filipe Mota e Luan Oliveira são alguns dos brasileiros que precisarão brigar pela chance de brigar pelo título.

Os atletas já classificados vão aguardar os quatro skatistas, tanto do masculino quanto do feminino, que terminarem a fase classificatória nas 4 primeiras posições, para a disputa do título. A decisão do torneio está marcada para o domingo (6/11).