No Senado, Bittar critica STF e diz que população tem o direito legítimo de protestar

O senador pelo Acre, Marcio Bittar (UB), subiu à tribuna do Senado nesta quarta-feira (23) para fazer uma defesa das manifestações que vem ocorrendo no país contra a eleição de Lula (PT) e também criticar a atuação de ministros do STF e do TSE, a quem ele acusou de estarem agindo com ativismo político.

Para Bittar, os protestos “são o reflexo do descontentamento com as inúmeras tentativas do STF de agir com ativismo político, intimidando e coagindo o povo brasileiro, que é livre e tem o direito legítimo de protestar”. O senador diz ainda que os protestos e bloqueios são “movimentos populares e espontâneos”.

Veja o vídeo: