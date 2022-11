Noite dos Cristais: fotos inéditas mostram horror de ataque nazista a judeus

Oitenta e quatro anos atrás, uma onda de violência em massa contra judeus na Alemanha e na Áustria deu início à escalada da perseguição nazista.

Milhares de empresas, residências e sinagogas judaicas foram atacadas — e quase 100 judeus foram mortos durante os atos de violência.

Cerca de 30 mil homens judeus foram detidos e enviados para campos de concentração. Segundo o United States Holocaust Memorial Museum, foi a primeira vez em que oficiais nazistas realizaram prisões em massa de judeus especificamente por serem judeus.

Agora, foram divulgadas fotos inéditas do pogrom (onda de ataques violentos contra judeus) de novembro de 1938 — a chamada ‘Noite dos Cristais’, como ficou conhecido o episódio devido aos pedaços de vidro partidos espalhados pelas ruas.

As fotos foram tiradas por dois fotógrafos nazistas nas cidades alemãs de Nuremberg e Fürth.

Esses fotógrafos foram parte integrante do evento, de acordo com Jonathan Matthews, chefe do arquivo de fotos do Yad Vashem, o centro de memória israelense que divulgou as imagens.

O álbum de fotos foi entregue ao Yad Vashem pela família de um soldado judeu americano que serviu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com o centro de memória, ele nunca falou sobre suas experiências durante a guerra.

Quando sua neta Elisheva Avital abriu o álbum, sentiu como se “tivessem queimado um buraco em [suas] mãos”.

Os pogroms de 9 e 10 de novembro de 1938 são frequentemente considerados o ponto de partida do Holocausto, no qual a Alemanha nazista matou seis milhões de judeus.

Matthews diz que as fotos mostram que a violência foi organizada pelo Estado — e não foi um “evento espontâneo de uma população enfurecida”, como a narrativa oficial da época sugeria.