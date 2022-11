Nova Pronto Clínica em estilo hospital Albert Einstein, terá 5 andares e será referência no Norte

A Pronto Clínica, hospital que tem quase meia década no Acre e faz parte da vida dos acreanos, passa pro uma reformulação. Sob nova direção, as empresas cotistas Exímio e Fourhealth se fundiram e passam a serem sócias majoritárias do hospital.

O projeto traz uma série de inovações tecnológicas e estruturais primando por um atendimento clínico mais humanizado e eficaz aos pacientes.

As mudanças já começaram e podem ser sentidas pelos pacientes que hoje procuram atendimento clínico.

Ao ContilNet, o sócio administrador, Gustavo Faleiros, deu detalhes do ousado projeto que, em cinco anos, vai tornar a Pronto Clínica no hospital referência da Região Norte. Para isso, além do investimento nos profissionais que prestarão atendimentos no hospital, a parte estrutural será toda refeita à partir de um investimento inicial de R$ 40 milhões. Para se ter ideia, o corpo técnico do Acre terá o suporte de uma equipe que foi responsável por grandes hospitais como o Albert Einstein de Goiânia, o Anchieta, em Brasília.

“A Pronto Clínica tem 46 anos de história no Acre e, claro, nós faremos as mudanças necessárias. A população já pode sentir as melhorias, o hospital já está mais bonito e, principalmente funcional. Teremos a abertura da primeira UTI 100% privada, que atenderá privados e planos de saúde, então chegamos para agregar com o nosso no-hall e conhecimento, visando prover à população de Rio Branco, principalmente na área de plano de saúde e área privada, com um novo modelo de saúde, de hospital, e procedimentos que serão adotados no decorrer dos anos.

A ideia é que nos próximos cinco anos, a Pronto Clínica seja referência em hospital na Região Norte com uma estrutura bonita e funcional. É importante ter um hospital com fluxo bem definidos”, explicou Gustavo, ao demonstrar a sensibilidade de entender que quem procura um hospital necessita de um atendimento rápido, eficaz e desburocratizado.

O projeto do Hospital Pronto Clínica inclui pelo menos três fases, a primeira já iniciada, e a diretora-executiva, a enfermeira Jiza Lopes, conta que o corpo administrativo foi escolhido pelo alto grau de competência para cumprir o planejamento de fazer do Hospital Pronto Clínica o maior hospital particular do Acre.

“Inicialmente será implantada uma UTI adulto com 10 leitos, já em janeiro, e no período de 5 anos, nossa meta é ampliar leitos clínicos, passando de 27 para 100 leitos, mais 10 leitos de UTI adulto, e 10 pediátricos”, enfatizou.

E na questão pediátrica, a boa notícias para os papais e mamães, Faleiros diz que o atendimento às crianças será uma prioridade. “Nos próximos 60, no máximo 90 dias vamos abrir o nosso pronto atendimento infantil que vai desburocratizar o atendimento. O paciente chega e vai direto ser atendido, não precisará de senha, de preencher papel, nada disso. Nós entendemos que quando se trata de uma criança, o desespero de um pai ou de uma mãe é que seu filho seja atendido o mais rápido possível. Ninguém procura hospital para tomar um cafezinho, mas sim pela necessidade que fala mais alto”, detalhou.

No próximo sábado (12), a Pronto Clínica vai inaugurar um novo quarto de hotelaria pensado em especial nos pacientes da cirurgia plástica, com uma estrutura moderna e inteligente onde todos os serviços serão controlados por comando de voz, trazendo conforto e autonomia aos pacientes.

Veja as fotos: