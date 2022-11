Nova Telexfree? Empresa é investigada no Acre por suspeita de pirâmide financeira

A empresa de criptomoeda ‘Xland Investment‘ entrou na mira do MPAC, por suspeita de pirâmide financeira, que de acordo com o MP, apresenta características de negócio ilícito, por não fornecer as informações necessárias sobre o produto oferecido, não expressar garantias de retorno financeiro, e não informar inclusive, a identidade do responsável pela manipulação do dinheiro dos clientes.

“Pelo descumprimento das exigências solicitadas, foi aberto inquérito no Ministério Público do Estado do Acre, através da 1ª Promotoria de Justiça Especializada e Defesa do Consumidor, publicado pela CVMb em conjunto com a Procuradoria Federal, e demais documentos, onde ficou constatado que a conduta do empreendimento, implica em potencial esquema de pirâmide financeira, apenas com a intenção de lucros elevados e rápidos, principalmente para os idealizadores, através do recrutamento enganoso de muitas pessoas, o que se caracteriza como conduta criminosa”, diz trecho da publicação do MPAC.

Uma ação civil pública foi proposta pela 1ª Promotoria de Defesa do Consumidor e assinada pelo promotor de Justiça, Flávio Bussab, que deu a seguinte declaração: “A ‘Xland Investiment’ tem agido de forma potencialmente semelhante à de uma pirâmide, mas não uma pirâmide tradicional, e sim, uma pirâmide de esquema muito mais elaborado, conhecida como esquema de Ponzi”, finalizou.