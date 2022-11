Novo presidente do TCE será escolhido na próxima semana; Ribamar seria o favorito

Será no próximo dia 1 de dezembro, durante a última sessão do ano no Tribunal de Contas do Estado (TCE), a eleição para escolha de quem será o próximo presidente do órgão.

O novo gestor ou gestora assume o cargo durante o biênio 2023/2024. O atual presidente é o conselheiro Ronald Polanco Ribeiro.

De acordo com a norma interna do TCE, os conselheiros Ribamar Trindade e Dulcinéia Benício de Araújo estão aptos ao exercício porque nunca disputaram eleição no órgão de controle.

Fontes ligadas ao TCE informaram à reportagem do ContilNet que Ribamar é o favorito para a presidência e deve ganhar o pleito na próxima quinta-feira (1).

Contatado pelo site, Trindade confirmou o que prevê a lei sobre o seu nome e o da gestora Dulcinéia, mas não confirmou que já está confirmada sua ida à presidência.

“O processo será realizado no próximo dia 1, quando os conselheiros vão votar e decidir quem será o novo presidente. Pela lei, eu e Dulcinéia estamos aptos porque nunca concorremos ao cargo”, destacou.