O Acre bem representado: lutador acreano conquista torneio de MMA no Egito

Aconteceu no último sábado (5), durante a competição internacional de MMA, no Egito, a vitória esmagadora do acreano natural de Cruzeiro do Sul, Marcos Silva do Nascimento, de 25 anos, sobre o egípcio Islam Mostafa.

Os lutadores disputaram na categoria até 77kg e estenderam a competição até 3 rounds, que foi finalizada com a nítida imposição de ritmo do acreano, conquistando a vitória por unanimidade.

Marcos Silva é campeão da competição internacional no QADYA MMA 002, e chegou a pedir ajuda de custo para comprar as passagens, e viajar de Cruzeiro do Sul até o Egito.

Por meio de mobilização de populares, uma vaquinha foi realizada nas redes sociais e Marcos já esteve em 10 lutas, das quais saiu vitorioso em 7 delas, perdendo apenas 3 combates.