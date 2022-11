O agro do Acre na imprensa internacional? O que disse Edivan a TV de Chicago

O agro do Acre não consegue ficar um dia sequer sem ser destaque na imprensa. Desta vez, o secretário Edivan Azevedo, da Sepa, deu entrevista ao Bloomberg News, de Chicago, sobre o que o agro da Amazônia espera do governo Lula e as expectativas para a agricultura no Acre.

Ele revelou ao Blog do Ton, com exclusividade, o teor da conversa: “Falei que o agro brasileiro é responsável pela segurança alimentar do país e pela maior parte dos produtos de exportação, ou seja, alimenta o Brasil e mais 1 bilhão de pessoas no mundo. E o que queremos é continuar produzindo com segurança jurídica [direito de propriedade – sem invasões], não ter taxações confiscatórias e excesso de regulação estatal [para continuarmos competitivos]. Precisamos ampliar nossa participação nos mercados externos e proteger nossa produção rural”.

Em constante crescimento e anunciando, dia após dia, novidades, Edivan também comentou sobre a agricultura familiar, muito presente no Acre e fomentada nos últimos anos pelo governo Cameli. “No tocante à agricultura familiar, esperamos que o apoio estatal venha com mais força, trazendo ações de mecanização agrícola, insumos, assistência técnica, acesso ao crédito rural facilitado, a fim de dar condições para o pequeno agricultor de melhorar seus índices de produtividade e aumentar sua produção sem precisar abrir novas áreas e fazer queimadas. Ou seja, dar alternativas práticas e técnicas para esse produtor. Nosso maior desafio é produzir mais em menos áreas”.

De acordo com Edivan, há uma projeção para 2050 (ONU) que a população global “será de 10 bilhões de pessoas e que terá necessidade de aumentar em 70% a oferta de alimentos. E contam com os 40% desse alimento do Brasil”.

Mais um ponto pro agro do Acre!

