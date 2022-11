O Boticário anuncia Beauty Week, sua maior promoção anual, com conceito real oficial para descontos exclusivos

O mês de novembro chegou e trouxe com ele as expectativas para as melhores oportunidades de preços do mercado. Com o Boticário, a Beauty Week, maior promoção anual da marca, traz descontos que permeiam praticamente o mês inteiro: de 31 de outubro a 27 de novembro. Para apresentar a novidade, que já é tradição no mundo do Boti, a marca apresenta uma campanha elaborada pela W3Haus, que será veiculada em suas redes sociais proprietárias e ações especiais. Confira o vídeo aqui.

A fim de amplificar os descontos exclusivos, o Boticário anuncia a live commerce #BeautyWeekReal com apresentação de Gabriela Sales, do perfil Rica de Marré, e Jakelyne Oliveira, no dia 16 de novembro. Além disso, contará também com um time de criadores de conteúdo com nomes, como Juliana Luziê, Julia Faria e Brigitte Callegari, que atuarão nas fases do período promocional. A temporada de ofertas é o momento de aproveitar para fazer estoque daqueles produtos que já são queridinhos do Boti, mas também para conhecer e experimentar o lançamento desejado que ainda não conseguiu comprar em preços que realmente cumprem a proposta inicial da promoção. Para a marca, a Beauty Week traz o alívio de finalizar as compras que estavam no carrinho há tempos, dos botilovers que já têm seus produtos favoritos ou de novos consumidores que ficam curiosos com produtos que foram impactados e querem investir um valor menor na compra.

O Boticário tem um portfólio extenso com produtos para cuidados com o corpo, tratamentos capilares, maquiagem, skincare, linha infantil, além da perfumaria que é o maior destaque da marca. Os destaques promocionais em perfumaria, com produtos que chegam até a metade do preço são: Uomini Moto Soul Desodorante de Colônia, de

R$149,90 por R$74,90, tem fragrância amadeirada fresca para os amantes do mundo sobre duas rodas, já que andar de moto é um estilo de vida que une pessoas no mundo inteiro com paixão, aventura e a sensação de autonomia e liberdade. E o Boticollection Free Hugs Desodorante Colônia, de R$114,90 por R$56,90, é a fragrância que traz o exclusivo “acorde Abraço”, criado com ingredientes que podem trazer a sensação de conforto e carinho que um abraço é capaz de provocar. Os valores promocionais estão disponíveis em todas as lojas físicas do Boticário no país, no e-commerce e app da marca, disponível para as versões Android e iOS, e ainda via revendedores que podem ser contatados pelo Encontre Boticário. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente entrar em contato com a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele.

SERVIÇO

PERFUMARIA

Uomini Moto Soul Desodorante Colônia 100ml – De R$149,90 – Por R$74,90

Uomini Moto Soul Desodorante Colônia é uma fragrância Amadeirada Fresca. Para os amantes do mundo sobre duas rodas, andar de moto é um estilo de vida que une pessoas no mundo inteiro por uma paixão que é a aventura e a sensação de autonomia e liberdade. Explore a sua alma livre com Uomini Moto Soul Desodorante Colônia, uma fragrância masculina Amadeirada Fresca exclusiva que traz a sensação do

vento batendo no rosto e a vontade de sair da rotina. A fragrância apresenta notas quentes por conta de ingredientes como Pimenta Preta e Cardamomo. Esta fragrância fresca é para homens que acreditam que não há nada mais autêntico do que a própria liberdade. O frasco de Uomini Moto Soul Desodorante Colônia é supermoderno e ajuda a reforçar esse toque aventureiro.

Boticollection Free Hugs Desodorante Colônia 100ml – De R$114,90 – Por R$56,90

Free Hugs é uma fragrância que traz o exclusivo “acorde Abraço”, criado com ingredientes que podem trazer a sensação de conforto e carinho que um abraço é capaz de provocar. Da família olfativa Chypre Aldeídica, Boticollection Free Hugs Desodorante Colônia, a fragrância feminina e acolhedora é ideal para quem busca sensação de conforto e bem-estar no dia a dia. A saída é cítrica brilhante, corpo com flores, notas aldeídicas e confortáveis como o musk, e fundo amadeirado, a fragrância combina tanto com o dia quanto com a noite. Suas notas florais e limpas combinadas com o exclusivo “Acorde Abraço” despertam a lembrança de estar com quem se ama. De tão agradável, Free Hugs agrada todos os públicos! Free Hugs é mais uma fragrância no portfólio de Boticollection, que reúne os itens clássicos do Boticário, marca preferida de perfumaria feminina*.

CUIDADOS PESSOAIS E FACIAIS

Sabonete Líquido Corporal Nativa SPA Flor de Ameixa 200ml – De R$39,90 por R$23,90

Flor de Ameixa é aconchego e delicadeza. É um suspiro em uma história romântica para deixar a pele cheia de vida! Com textura leve, o Nativa SPA Flor de Ameixa Sabonete Líquido Corporal limpa a pele delicadamente sem ressecar, deixando no lugar a agradável fragrância de Flor de Ameixa. Segredinhos de sustentabilidade: Sua embalagem é feita com plástico vegetal, derivado da cana de açúcar. Com isso, a cada quilo de plástico usado na fabricação da embalagem, evitamos a emissão de 4 kg de gases de efeito estufa.

Máscara Facial Purificante Argila Branca Botik 100g – de R$96,90 por R$66,90

A Máscara Facial Purificante Argila Branca Botik é enriquecida com argila branca para controlar a oleosidade da pele ao longo do dia* e desobstruir poros em até 2h**, esfoliando suavemente a pele por meio da ação das partículas de casca de coco. Ela pode ser removida somente com enxágue ou com esfoliação, e seus dois modos de remoção garantem em um único produto uma pele macia, sequinha com efeito mate e sem oleosidade. A Máscara Facial Purificante Argila Branca Botik:

– Diminui a aparência de poros. – Desobstrui poros por 8h. – Controla a oleosidade por até 8h (pele 15% menos oleosa após 8h do uso). – Esfolia suavemente a pele e a deixa macia. – Não deixa a pele ressecada.

*Resultados obtidos em estudo realizado com voluntárias em um instituto independente.

Todos os produtos da linha Botik aliam tecnologia Suíça a ativos de alta performance para potencializar resultados eficazes e visíveis para a sua pele.

Sérum de Alta Potência Ácido Hialurônico Botik 30ml – de R$164,90 por R$114,90

O Sérum de Alta Potência Ácido Hialurônico Botik possui fórmula com alta concentração de ácido hialurônico puro permitindo que o produto tenha um duplo efeito reparador ao penetrar nas camadas superficiais e profundas da pele, reduzindo rugas e diminuindo a flacidez com resultados visíveis em 30 dias de uso! Preenchimento e redução de linhas de expressão com alto poder de hidratação.

O Sérum de Alta Potência Ácido Hialurônico Botik:

– Preenche e reduz linhas de expressão.

– Alto poder de hidratação.

– Recupera e aumenta a firmeza da pele (resultados positivos a partir de 15 dias de uso).

– Melhora o aspecto e aparência de linhas finas de expressão (linhas visivelmente mais preenchidas após 30 dias de uso)*.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada** do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.

*Kantar, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2021. Total no Brasil: 2.000 lares.

**Associação Brasileira de Franchising (ABF). Ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil por número de unidades de 2021. Site Instagram | YouTube | Facebook | Twitter

