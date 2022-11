OAB/AC emite nota de repúdio contra influencer que debochou de autistas nas redes sociais

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), se manifestou nesta quinta-feira (10), através de uma nota de repúdio, contra o comportamento de uma digital influencer acreana que usou as redes sociais para ‘debochar’ de pessoas com o espectro autista.

Leia a nota na íntegra:

Nota de Repúdio

Sobre o episódio ocorrido e que tem repercutido nas redes sociais, onde uma influencer digital apresenta os amigos os denominando pessoas do espectro autista, usando o termo autista de forma pejorativa.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo esclarece que tal postura da criadora de conteúdo é discriminatória à pessoa com deficiência, ferindo, assim, as determinações dos Arts. 5º e 88 da Lei Brasileira de Inclusão (Crime de discriminação).

A OAB/AC repudia veementemente esse episódio de preconceito e reafirma a necessidade de combater todo e qualquer ato discriminatório, seja ele velado ou expresso, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Socorro Rodrigues

Presidente em exercício da OAB/AC

Thalles Vinícius Sales

Secretário-geral

Leilane Campos

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Com Autismo