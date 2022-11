Ômicron no Acre: Thor Dantas sugere uso de máscaras e outras medidas de combate

O médico infectologista acreano Dr. Thor Dantas gravou um vídeo de alerta em suas redes sociais nesta sexta-feira (11), em que fala sobre a nova onda de síndromes respiratórias no estado, a exemplo do que vem acontecendo no restante do Brasil.

Dantas disse que a testagem positiva para Covid-19 está aumentando nas farmácias e pelo ciclo natural, logo aumentarão as notificações oficiais pelo boletim. “Num primeiro momento a gente vê um aumento e depois de um tempo é que os números oficiais começam a registrar que há de fato um aumento. Não há dúvida aqui no Acre de um aumento de casos como está ocorrendo no sudeste e outras partes do país”, explicou.

O médico que se tornou referência no tratamento e prevenção da Covid-19 destacou que no momento há vários vírus respiratórios em geral circulando e um deles é o da Covid-19. “Nem todos são covid, mas uma parte é e claramente aumentando o número de casos por causa de uma nova variante, a Omicron, que está produzindo uma nova ‘ondinha’”, explicou.

Segundo Dantas, a melhor maneira de prevenir é a vacinação. “Para se proteger, é preciso estar com o nosso esquema vacinal atualizado, muita gente que não está com seus dois reforços, é o momento ideal para atualizar. Lembrando que o esquema básico são duas doses de vacina contra Covid e dois reforços. Então, cheque a sua situação de acordo com a sua idade, de acordo com a sua condição de saúde, de acordo com o que é preconizado para você”, alertou.

O médico também recomendou o retorno do uso de máscara. “Proteção individual, o retorno ao uso de máscaras e evitar aglomeração, é algo que deve ser fortemente considerado por todo mundo em ambientes com muitas pessoas, em ambientes onde o risco é maior, como ambiente fechados com muita gente, voltar a usar máscara. Isso é uma medida extremamente útil, extremamente eficaz, além de evitar grandes aglomerações, lembrar de que quem está com sintomas também evitar entrar em contato com o outro, fazer o seu auto isolamento voluntário. Essas são as medidas que deveriam ser tomadas nesse momento em que a gente tem uma nova onda por uma nova variante da Ômicron”, finalizou.

Veja o vídeo: