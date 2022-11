Orçamento para 2023 ultrapassa R$ 2 bilhões e é o maior da história da Prefeitura de Rio Branco

Com data prevista para dezembro de 2022, Lei Orçamentária Anual (LOA), que ultrapassa R$ 2 bilhões, será votada pela Câmara Municipal de Rio Branco, e estima e fixar as despesas do município para o exercício financeiro de 2023.

De Acordo com as informações do vereador Adailton Cruz (PSB), membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o orçamento será quase o dobro do de 2022.

“A implementação será de quase um bilhão a mais. Espero que esse recurso seja muito bem investido, principalmente na área da Saúde, que estamos com dificuldades de profissionais, da parte de infraestrutura, com a questão dos ramais, pavimentação de ruas, esgoto, dentre outros problemas que nossa cidade enfrenta”, destacou.

A expectativa, é de que a tramitação ocorra o quanto antes pelo legislativo municipal, e que haja a priorização de várias outras áreas.

“A votação tem que ocorrer logo, antes de terminar o recesso. Até porque é Lei, e deve ser seguida. Saúde e Educação levam sempre a maior fatia desse orçamento. Mas, temos a questão do próprio SAERB, da manutenção de água e esgoto, que demanda muito recurso, no mínimo R$ 50 milhões, somente com manutenção, e a parte de infraestrutura. Temos mais de 600 ruas abandonadas, fora os ramais”, concluiu o vereador.

Poder Legislativo deverá apreciar também, a Lei Orgânica Municipal – (LOM), que anualmente é encaminhada até o mês de setembro, e votada até 31 de dezembro do mesmo ano.