Paciente do Hosmac é torturado por faccionados em Rio Branco

O jovem Odenilson do Nascimento Campos foi agredido de forma brutal, na tarde desta quinta-feira (3), na Rua da Sanacre, no bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares da vítima, Odenilson é paciente do Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC), e para dormir tem que tomar o remédio tarja preta, mas nos últimos dias, ele estava surtando e andando sem rumo pela rua. Como o jovem também tem histórico de passagem pela polícia por supostos furtos, foi pego cometendo provavelmente o mesmo crime na região do bairro Boa Vista.

Membros de uma organização criminosa teria espancado Odenilson, que ficou muito machucado e não conseguia nem andar. No corpo da vítima havia muito riscos de faca, como se antes de apanhar tivesse sido torturado.

O jovem foi encontrado pelo próprio irmão que estava atrás deles há alguns dias. Odenilson estava saindo muito machucado em uma área de mata próximo a Estação de Tratamento de Água (ETA 1), foi colocado dentro de um veículo e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde teve que ser socorrido em uma cadeira de rodas. A vítima passou por procedimentos de raio-x e avaliação médica.