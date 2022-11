Padre passa mal na Catedral Nossa Senhora de Nazaré durante missa neste domingo

O serviço médico de emergência do Hospital de Base de Rio Branco foi acionado no início da noite deste domingo (27) para atender um padre na Catedral Nossa Senhora e Nazaré, durante a missa celebrada pelo bispo Dom Joaquim Pertinez. O atendimento foi a um padre auxiliar do bispo, cujo nome não foi revelado.

A missa era transmitida pela TV, através do Canal Rede Vida, da Igreja Católica.De repente, em meio à celebração, fiéis perceberam que o padre auxiliar passou por um mal súbito. O religioso foi levado para uma sala da Catedral, enquanto o padre Jairo, da administração da Igreja, providenciava o serviço médico.

O religioso deve ser removido para o Hospital de Base o para o Santa Juliana, unidade hospitalar mantida pela Igreja em Rio Branco. A missa continuou sendo celebrada.